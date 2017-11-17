السعودية: اتفاقات مع موقوفين لمصادرة أموالهم

السعودية/PNN-قالت مصادر مطلعة إن السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض الأمراء والمسؤولين الموقوفين في الحملة التي شنها ولي العهد محمد بن سلمان، تتضمن تخليهم عن أصول وأموال مقابل نيل حريتهم.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد المصادر قوله إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية.

وأضاف المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه، بعد أن وقع على اتفاق، وأن مسؤولا كبيرا سابقا وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال.

وذكر مصدر ثان مطلع على الموقف أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات “بمصادرة الأموال والأصول”.

وأوقف في إطار الحملة عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بينهم وزراء وأصحاب مليارات في إطار التحقيق الذي يهدف إلى تعزيز سلطة بن سلمان.