الرئيس يستقبل وفداً من اتحاد الفيدراليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية والكاريبي

رام الله /PNN-استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من اتحاد الفيدراليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية والكاريبي “اتحاد الكوبلاك”، برئاسة رئيس الاتحاد رفائييل مصري، والامين العام أمير مصري.

واشاد الرئيس، بالدور الكبير والمحوري للجاليات الفلسطينية في جميع انحاء العالم لدعم قضيتهم الوطنية، وصمود ابناء شعبهم على ترابهم الوطني.

وثمن سيادته، الدور الهام لاتحاد كوبلاك، في توحيد الجاليات الفلسطينية في امريكا اللاتينية والكاريبي، مشددا على ان هذه الوحدة تساعد على زيادة التأثير الايجابي لهذه الجاليات في الرأي العام اللاتيني.

وهنأ الرئيس، الوفد، بنجاح المؤتمر الذي عقدوه مؤخرا، مؤكدا دعمه الكامل للأهداف التي وضعها “الكوبلاك” لتحقيق وحدة هذه الجاليات وخدمتها، مشيرا إلى ان فلسطين تعتبر نموذجا عالمياً للتسامح الديني والعيش المشترك بين جميع الاديان والطوائف.

كما اطلع سيادته، أعضاء الوفد، على آخر مستجدات الاوضاع السياسية، والمساعي الحثيثة لتوحيد شطري الوطن وانهاء الانقسام الذي أضر كثيرا بقضيتنا الوطنية على الصعد كافة.

بدوره اعرب اعضاء الوفد، عن تقديرهم الكبير للدعم الذي يقدمه الرئيس محمود عباس، للجاليات الفلسطينية، ودوره الكبير في انجاح مهمتهم بتوحيد الجاليات الفلسطينية في امريكا اللاتينية والكاريبي.

واشاروا، إلى ان “الكوبلاك” يعتبر نفسه جزءاً من منظمة التحرير الفلسطينية، وسيعملون على خدمة شعبهم الفلسطيني وقضيته العادلة من خلال العمل على شرح معاناة الشعب الفلسطيني والظلم الذي يتعرض له جراء الاحتلال.

وحضر اللقاء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس لشؤون العلاقات الدينية والعلاقات الاسلامية محمود الهباش، ووكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات، ومساعد الوزير لشؤون المغتربين رأفت بدران، ومسؤول دائرة الأمريكيتين في الوزارة حنان جرار.