وفاة عائلة سعودية بسبب شاحن الهاتف

لقت عائلة سعودية مصرعها في حادث مأسوي بسبب شاحن هاتف محمول سبب حريقا في منزلهم.

ووفقا لما نشرته التقارير الصحفية السعودية، توفي خالد القحطاني، متأثرا بإصابته إثر حريق اندلع في منزله ليلحق بزوجته وأبنائه.

ونشب الحريق في المنزل بسبب شاحن هاتف جوال كان متروكا في قابس الكهرباء ليتسبب في ماس كهربائي.

وكان أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل آل سعودي، قد وجه بنقل خالد القحطاني إلى مدينة بريدة لتلقي العلاج، قبل أن يلقى مصرعه.