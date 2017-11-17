اصابات خلال قمع الاحتلال للمسيرات السلمية الاسبوعية

رام الله/PNN-قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة كفر قدوم السلمية الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الذي اغلقه جيش الاحتلال قبل 14 عاما لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية.

واكد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جنود الاحتلال اطلقوا النار والاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط باتجاه الشبان المشاركين في المسيرة الذين ردوا بالحجارة

واحراق الاطارات المطاطية دوم وقوع اصابات او اعتقالات.

واشار شتيوي ان المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة احياء للذكرى التاسعة والعشرين لاعلان وثيقة الاستقلال بمشاركة واسعة من اهالي البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتجسيد الاستقلال بمقاومة الاحتلال بكل الطرق التي اقرها القانون الدولي الانساني، كما شارك فيها عدد من المتضامنين الاجانب من منظمات دولية مختلفة.