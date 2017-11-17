نزال يثمن موقف شركة الطيران الكويتية في مقاطعة اسرائيل

فرانكفورت /PNN-قال المسؤول الإعلامي لحركة فتح في أوروبا جمال نزال، إن القضاء الألماني في مدينة فرانكفورت، رد دعوة لمسافر إسرائيلي ضد شركة الطيران الكويتية، بذريعة رفضها نقله على متن طائرة تابعة لها.

وحيا نزال، في بيان صحفي، موقف شركة الطيران الكويتية في اتباع هذه السياسة. وهنأ دولة الكويت وشعبها على هذا الموقف القومي المشرف من مسألة المقاطعة ورفض التطبيع، بما يتسق مع المواقف التاريخية لدولة الكويت في دعم فلسطين وقضايا الأمة العربية.

وكان القضاء الألماني رفض أمس الخميس، دعوة من حامل جنسية إسرائيلية تقدم بها في مقاطعة هيسين بعد رفض الشركة الكويتية نقله من فرانكفورت إلى بانكوك على متن طائراتها، مستندة بذلك على أرضية جنسيته.

وردت المحكمة الدعوى لأن الشركة الكويتية استندت لقوانين الكويت التي تحظر إبرام أي اتفاقيات مع حملة الجنسية الإسرائيلية، بما أفشل مطالبة المسافر الإسرائيلي في التعويض عن إلغاء تذكرته، وادعاءه التعرض للتمييز.

وقال نزال إن هذه الواقعة مثال على صمود فكرة المقاطعة المشروعة، في مرحلة تسعى فيها إسرائيل لاختراقات مذلة للعروبة مع بقاء الاحتلال.

وبين أن حركة فتح ترفض مساعي إسرائيل للتطبيع بهدف عزل الشعب الفلسطيني ونزع مبادئ الانتماء.

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