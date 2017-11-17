“الأسرى”: الوضع الصحي للمصاب كرجة خطير وغير مستقر

رام الله/PNN- أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، عصر اليوم الجمعة، أن الوضع الصحي للمصاب الفتى عز الدين إبراهيم كرجة (17 عاما) من بلدة حلحول بمحافظة الخليل، خطير وغير مستقر حتى اللحظة.

وأضاف عجوة، أن كرجة يقبع حاليا في وحدة العناية المكثفة بمستشفى “هداسا عين كارم” تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق النار نحو الفتى كرجة بالقرب من مفرق “عتصيون” صباح اليوم، حيث أصيب بعدة رصاصات في الجهة اليسرى من جسده.

وأوضح عجوة، انه سيتم عقد جلسة تمديد توقيف للمصاب كرجة الأحد المقبل في المحكمة العسكرية في معسكر عوفر الاحتلالي، وستتم الجلسة دون حضوره نظرا لوضعه الصحي الخطير.