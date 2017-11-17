اللواء فرج يجتمع مع السنوار لبحث قضية الامن في القطاع

غزة/PNN – يجتمع رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج يجتمع الان مع رئيس حركة حماس بقطاع غزة يحيي السنوار بمكتبه بغزة بعد لقاءه مع ابونعيم لبحث قضية الامن داخل القطاع.

وكان قد عقد صباح اليوم اجتماعا امنياً بين اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، وقيادة أمن غزة، لبحث ترتيب العاملين في معبر رفح البري “الجدد”، في أول عمل لهم على المعبر يوم غدٍ السبت.

وذكرت مصادر محلية، أنه سيتم نشر الآلية التي سيعمل وفقها المعبر يوم غدٍ على موقع هيئة المعابر والحدود مساء اليوم.

وأشارت إلى أن الاجتماع يبحث سبل توفير الراحة للمسافرين في كلا الاتجاهين