العراق يعلن انتهاء داعش في البلاد

بغداد/PNN – الاناضول:أعلن وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، انتهاء تنظيم “داعش” من الناحية العسكرية في البلاد، بعد تحرير قضاء رواة غربي محافظة الأنبار (غربي البلاد).

واستعادت القوات العراقية السيطرة على مركز قضاء راوة (230 كيلومترًا غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار) إثر هجوم بدأ فجر اليوم.

وبارك الأعرجي في بيان اطلعت عليه الأناضول “للمرجعية الدينية والشعب العراقي تحرير مدينة راوة مركز القضاء من سيطرة داعش”، وأضاف: “بذلك فقد انتهى تنظيم داعش عسكريًا في العراق”.

ومن المرجح أن تبدأ القوات العراقية حملة عسكرية خلال الأيام المقبلة لتمشيط المنطقة الصحراوية الشاسعة في محافظة الأنبار لملاحقة فلول مسلحي التنظيم.

كما تنتظر القوات العراقية مهمة تأمين الحدود البرية مع سورية، “لوضع حد لتسلل مسلحي داعش إلى البلاد”.

وقال قيادي في الحشد الشعبي لوكالة “الأناضول” التركيّة للأنباء إن “فصائل الحشد الشعبي تتولى حاليا تأمين الحدود العراقية السورية من جهة محافظة الأنبار، عبر إقامة السواتر الترابية والخنادق”، موضحًا أن “قوات الحشد ستنسحب من قضاءي القائم وراوة ومناطق أخرى غربي الأنبار، وستتجه نحو الحدود العراقية السورية لتأمينها بصورة كاملة إلى جانب بقية الفصائل والقوات الاتحادية”.

وجاء تحرير مركز قضاء راوة ضمن حملة عسكرية بدأت في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استهدفت شريطا على حدود سورية.

وخسر داعش الأراضي التي كان سيطر عليها عام 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.