بيونغ يانغ تعمل لبناء غواصة صواريخ باليستية

واشنطن/PNN- ذكر معهد أمريكي، أمس الخميس، أن صورا التقطتها أقمار صناعية هذا الشهر لترسانة بحرية كورية شمالية تشير إلى “برنامج دؤوب” لبناء أول غواصة مزودة بصواريخ باليستية.

واستند موقع “38 نورث”، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ويراقب أنشطة كوريا الشمالية، إلى صور التقطت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، توضح نشاطا في ترسانة “سينبو ساوث” في كوريا الشمالية.

وقال الموقع في تقرير له إن: “وجود ما يبدو أنها أجزاء من وحدة ضغط لغواصة داخل الترسانة، يشير إلى بناء غواصة جديدة ربما غواصة مزودة بصواريخ باليستية “سينبو-سي” التي تأتي تطويرا لغواصة الصواريخ الباليستية الحالية وهي من فئة سينبو”.

وأضاف التقرير أنه خلال عام 2017 كان هناك نقل متواصل لأجزاء ومكونات من وإلى ساحتين لقطع الغيار متاخمتين لصالات الإنشاء في وسط الترسانة، مشيرا إلى أن الصور التي التقطت أظهرت جسمين كبيرين على شكل دائري، قد يكونا من أجزاء وحدة الضغط بالغواصة.

وقال إن هذين الجسمين يبدوان أكبر من تلك الأجزاء الموجودة في الغواصة الهجومية روميو التابعة لكوريا الشمالية.

وتشير صور لمنصة اختبار إلى التجارب المستمرة لآلية إطلاق صواريخ من غواصة. لكن التقرير قال إنه لم تتم ملاحظة أي نشاط يوحي بالاستعداد لإجراء تجربة جديدة من هذا النوع.

المصدر: وكالات