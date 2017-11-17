منخفض جوي وأمطار حتى نهاية الأسبوع

رام الله/PNN – توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن تمر المنطقة بمنخفض جوي ضحل مطلع الأسبوع القادم، وسيشهد انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة بالتزامن مع سقوط الأمطار.

وأوضح مدير الأرصاد يوسف أبو أسعد، أن درجات الحرارة ستنخفض يوم الأحد القادم من 25 درجة إلى 19 درجة مئوية، بواقع 6 درجات، فيما تسقط أمطار خفيفة يوم الاثنين.

كما توقع أبو أسعد، وفق الخرائط الجوية، سقوط أمطار خفيفة يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس، مشيراً إلى أن المنخفض سينحصر يوم الجمعة المقبلة.

وفي السياق، أفاد، بأن الخرائط الجوية العالمية المختلفة للفترة المتوسطة وما بعد منتصف الأسبوع القادم لفلسطين، ستكون على موعد مع حالة مطرية متوقعة وانخفاض كبير في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بحدود الخمسة درجات مئوية .

وأشار إلى أن يوم السبت يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، دون تغير على درجات الحرارة، وتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.