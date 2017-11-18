حالة الطقس: الحرارة اعلى من معدلها اليوم وتبدا بالانخفاض غدا

رام الله/PNN- قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم السبت، غائماً جزئياً الى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم الإثنين المقبل غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق خاصة في ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .