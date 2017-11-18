ضبط 6 آلاف لتر سولار مهرب وماكنات تعبئة في جبع شمال القدس

القدس/PNN- ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، بمساندة ودعم قوات الامن الوطني والاستخبارات العسكرية، فجر اليوم السبت، 6000 لتر سولار مهرب وغير قانوني وماكنات تعبئة وتنكات لخلط السولار، وكمية من الزيت ومادة التنر، في بلدة جبع، شمال مدينة القدس.

وأوضحت العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية، أن طواقم الضابطة داهمت عدة نقاط عشوائية لبيع المحروقات غير المرخصة وتمكنت من الوصول الى مخازن وتنكات خاصة لخلط السولار بالزيت والتنر ومواد أخرى، وتم التحفظ على المضبوطات لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت إلى أن العملية استمرت لـ5 ساعات متواصلة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها الحثيثة من أجل القضاء على ظاهرة المحروقات المهربة والمغشوشة.