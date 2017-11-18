طبيب قلب اطفال امريكي يساعد الاطفال في بيت لحم‎

بيت لحم/PNN- أنهى طبيب قلب الأطفال الأمريكي د. مايك كوبر القادم من الولايات المتحدة الأمريكية مهمته التطوعية في قسم هدى المصري لمرضى سرطان الأطفال المتواجد في مستشفى بيت جالا الحكومي، وكان ذلك بالتنسيق مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين و بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية. قام خلالها بفحص ومعاينة أكثر من 40 طفل مصابين بمرض السرطان للإطمئنان علي قلوبهم خلال جرعات العلاج الكيماوي وكذلك فحص حالات الأطفال الذين يعانون من مشاكل خلقية في القلب.

الدكتور كوبر هو بروفيسور في قسم طب الأطفال في معهد سان فرانسيسكو للطب في جامعة كاليفورنيا/ الولايات المتحدة، هذه الزيارة للدكتور كوبر ليست الأولى فقد كان قد قام بحوالي 10 زيارات تطوعية، تنقل خلالها ما بين مستشفى المقاصد ومقر جمعية اغاثة اطفال فلسطين والعديد من العيادات في الضفة الغربية.

جمعية إغاثة أطفال فلسطين هي مؤسسة غير حكومية، غير سياسية، وغير ربحية، تمتلك 25 عاماً من الخبرة في تزويد الأطفال بالرعاية الطبية المجانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم.