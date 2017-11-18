تربية قلقيلية تنظم مسابقة الخطابة والتحدث بالفصحى والالقاء الشعري

قلقيلية/PNN- نظمت مديرية التربية والتعليم العالي في محافظة قلقيلية مسابقة الخطابة والتحدث بالفصحى والالقاء الشعري، وذلك بمشاركة عشرات الطلبة المبدعين من مدارس المديرية، وضمن فئات المسابقة المستهدفة.

وتفقدت عودة مديرة التربية والتعليم العالي نائلة فحماوي المسابقة ورافقها خضر عودة نائب مدير التربية وعدد من رؤساء الأقسام، ومدحت اشتية عضة الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، والقت كلمة رحبت فيها بالمشاركين في المسابقة، مشيرة الى أهمية المسابقة في تحفيز الطلبة لاكتساب مهارات الخطابة والتحدث بالفصحى والالقاء الشعري، وتذوق جماليات اللغة العربية، خاصة وان ّمحافظة قلقيلية تميزت على مدار السنوات السابقة على المستويين الوطني والاقليمي بإبداعات فرسان وفارسات اللغة العربية طارق جمعة من مدرسة ذكور كفر قدوم الثانوية وسارة حسن من مدرسة بنات حجة الثانوية. وشكرت فحماوي جميع المدارس المشاركة، وطواقم الاشراف والتحكيم .

من جانبه أشار معاذ نزال رئيس قسم النشاطات الطلابية، الى ان القسم عمل على تطوير معايير للتحكيم من خلال مشرف اللغة العربية سلامة عودة ومشرفة المرشدات ضياء نصار، واشرف على إدارة المسابقة فادي أبو حمدة مشرف منتديات الحوار في المديرية، وتكونت لجنة التحكيم من مشرفي اللغة العربية مفيد السلخي ونجوى مجّد.

وأصدرت لجنة التحكيم نتائجها بفوز كل من : شهد عيد من مدرسة بنات جينصافوط الثانوية، وفرح جمعة من مدرسة بنات كفر قدوم الثانوية، وخالد ايمن من مدرسة ذكور باقة الحطب الثانوية، في حين فاز عن المرحلة الثانوية كل من : سارة حسن من مدرسة بنات حجة الثانوية، ونائلة شبيطة من مدرسة بنات فاطمة سرور الثانوية، ورغد صوّان من مدرسة بنات اماتين الثانوية.