شمعة امل تدعو للمشاركة بالانتخابات المحلية في الدنمارك والتصويت للمرشحين من ابناء الجالية

كوبنهاجن/PNN- دعت جمعية شمعة الأمل أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية الى المشاركة بكثافة والتصويت للمرشحين الفلسطينيين لانتخابات المجالس المحلية والبلدية في الدنمارك يوم 21 نوفمبر الجاري ، مؤكدة أن المشاركة لمن لهم حق التصويت واجب وطني وحق قانوني ، بما يضمن دعم المرشحين من اصول فلسطينية للفوز بالانتخابات .

وقالت إن هناك 12 مرشح من أصل فلسطيني يتنافسوا على مقاعد الانتخابات وهم من ابناء الجالية المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والتواجد الدائم بين ابناء الجالية والدفاع عن همومهم ومشاكلهم ، بما يضمن تحقيق المطالب لهم ومواجهة أي صعوبات في حياتهم في المدن التي يسكنوا فيها .

وأشارت شمعة أمل أن الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء الجالية بحاجة الى تنظيم الصفوف والتركيز على المشاركة بفعالية وكثافة لدعم المرشحين .

وشاركت الجمعية سفارة فلسطين لدى مملكة الدنمارك بالندوة التي نظمتها حول المصالحة الفلسطينية والمستجدات على الساحة الفلسطينية،حيث استضافة السفارة المفوض الدكتور سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني “فتح”، وسعادة السفير الدكتور زهير الوزير مسؤول الشؤون الاوروبية في المفوضية، وسفير دولة فلسطين في الدنمارك د. مفيد الشامي،وذلك بحضور نشطاء وممثلين عن الجالية الفلسطينية والعربية والسلك الدبلوماسي العربي.