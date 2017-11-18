اسيران من جنين يدخلان عامهما الـ14 في سجون الاحتلال

جنين/PNN- دخل الأسيران علام مطر ملحم (39 عاما) من بلدة كفرراعي، وسائد محمد علي صلاح، من بلدة كفرذان في جنين، اليوم السبت، عامهما الـ14 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر ذوو الأسير ملحم لـ”وفا”، بأن الاحتلال اعتقل نجلهم علاء في 18/11/2004 على حاجز عسكري قرب جنين، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 21 عاما.

وأشاروا إلى أن علاء تنقل خلال هذه الفترة بين العديد من سجون ومعتقلات الاحتلال، ويقبع حاليا في سجن النقب الصحراوي.

يذكر أن سلطات الاحتلال حرمت ذوي الأسير ملحم من زيارته خلال الـ12 عاما الأولى من مدة محكوميته.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير صلاح عام 2004 وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 27 عامًا.