اطلاق رواية “كوبارو” للكاتب عبد الرحيم محمود في مكتبة البيرة

البيرة/PNN – أطلقت مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي رواية “كوبارو” الكاتب الفلسطيني الشاب عبد الرحيم محمود في مكتبة بلدية البيرة العامة، وسط حضور حاشد من الشباب وطلبة المدارس الثانوية من محافظة رام والله والبيرة، حيث تخلل الحفل كلمة للكاتب عبد الرحيم محمود، ومداخلة للفنانة نتالي نجار، التي رسمت غلاف الرواية، بالاضافة لقراءتين نقديتين قدّمتهما ميس داغر وأليس يوسف.

وتتحدث الرواية، التي أصدرتها مؤسسة تامر للتعلمي المجتمعي، وهي موجهة للفتيان واليافعين ــ حسب مؤلفها ـــ عن أرنب جبان منعزل لا يحب حيوانات الغابة التي يعيش فيها، وفي إحدى الليالي تهاجم عصابة من البشر المقنعين الغابة، فتحرقها، وتخطف الحيوانات، ولم يتبقَ منهم إلاّ عدد قليل من كبار السن، ومنهم كوبارو، الذي يُضطَّر لخوض مهمة اللحاق بالعصابة، ومواجهتها، وإعادة الحيوانات إلى الغابة.

و ياتي هذا الاصدار في سياق تشجيع وتنمية مهارات الكتّاب الشباب في الكتابة للأطفال واليافعين.

و ياتي هذا الاصدار في سياق تشجيع وتنمية مهارات الكتّاب الشباب في الكتابة للأطفال واليافعين.