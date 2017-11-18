مستوطنو غلاف غزة: لا يوجد رجال امام التهديد القادم من القطاع

بيت لحم/PNN- ذكر تقرير للقناة العاشرة العبرية، أن “سكان مستوطنات غلاف غزة يعيشون في خوف وقلق شديد، وأن الطائرات الاستطلاعية هي من تجعلهم ينامون”.

ونقل التقرير عن مستوطني الغلاف قولهم، إنه “ليس هناك رجال أمام التهديد القادم من غزة خاصة أن المستوطنات مكشوفة أمام القطاع”.

وأضافوا في الحرب السابقة لم يحصل السكان في المنطقة على التعويضات اللازمة كما وعد وزير المالية الإسرائيلي في حينه “يائير لابيد”.

ونقلت عن أحد مزارعي غلاف غزة قوله “وقت الحرب يذهب كل شيء إلى الدمار، لأنه لن يبقى أحد هنا يقوم برعايته وتوفير الماء له، مشيرا إلى أن بعض المستوطنين بدأوا يقيمون بيوتهم لتلائم “الجبهة الجنوبية”.

كما أشار إلى أن هذه الأيام يخاف السكان من قدوم أحدهم من المقاومة ويتوجه لبيته، لذلك لا يستطيعون النوم ليلاً.

وعلق المحلل العسكري الشهير بالقناة العبرية العاشرة “ألون بن دافيد”، بالقول إن “الخوف الذاتي الذي خلقناه لأنفسنا بأيدينا من الخلاف السعودية وموقفها من لبنان واحتمال رد الجهاد في الجنوب”.