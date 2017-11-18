الشرطة تكشف ملابسات جريمة سرقة منزل في الخليل

الخليل/PNN- كشفت الشرطة، اليوم السبت، ملابسات جريمة سرقة طالت منزل أحد المواطنين والقت القبض على المشتبه بهما في مدينة الخليل .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ” بانه وبناء على شكوى تقدم بها مواطن للشرطة حول تعرض منزله للسرقة ليلا من قبل مجهولين وسرقة مبلغ 1500 شيكل وجهاز هاتف محمول، على الفور بدأت الشرطة إجراءات البحث والتحري لإلقاء القبض على الفاعلين ” .

وأضاف البيان بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة، تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه بهما وإلقاء القبض عليهما , حيث اعترفا بقيامهما بالتسلل ليلا لمنزل المشتكي وسرقة مبلغ 1500 شيكل وجهاز هاتف محمول قبل أن يلوذا بالفرار .

وأكد البيان ضبط جزء من المسروقات وتوقيف المشتبه بهما مدة 24 ساعة تمهيدا لإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول .