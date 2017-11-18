بوفون يتطلع لتحطيم رقمين قياسيين قبل الاعتزال

وأشار الموقع إلى أنّ بوفون يرغب في الحصول على بطولة الدوري الإيطالي هذه المرة لتصبح التاسعة له رسميًا، إذ يمتلك الآن ثماني بطولات بالتساوي مع فيرجينيو روسيتا وجيوفاني فيرراري وبيب فيرينو.

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا”، أن بوفون يمتلك ثاني أكبر رصيد من عدد المباريات في الدوري الإيطالي، إذ خاص 627 مباراة، ولا يتفوق عليه سوى أسطورة ميلان، باولو مالديني، والذي لعب 647 لقاء، مما أن يعني أن الحارس المخضرم بحاجة للمشاركة في 21 مباراة من أصل 26 المتبقية له في الكالتشيو ليصبح الأعلى مشاركة في البطولة.

روما/PNN- يسعى الإيطالي جانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، لتحطيم رقمين قياسين قبل اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح الموقع أنّ بوفون حقق مع البيانكونيري لقب الدوري في 2004ـ 2005 و2005ـ 2006 ولكن تم سحب اللقبين من قبل الاتحاد بسبب التلاعب في النتائج، الأمر الذي أدى لهبوط يوفنتوس لدوري الدرجة الثانية، ولكن جمهور السيدة العجوز يرفض فكرة سحب البطولتين وبالنسبة لهم، فإنّ جانلويجي حقق 10 بطولات للدوري.

ويمتلك بوفون أكثر عدد مشاركات في الدوري الإيطالي بين حراس الكالتشيو، كما يمتلك أطول عدد من الدقائق دون استقبال أهداف (974 دقيقة) كما حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات متتالية في البطولة.

وتابع الموقع أنّ بوفون يحتاج 70 مباراة ليتفوق على أليساندرو ديل بييرو في عدد المباريات مع يوفنتوس في جميع المسابقات، وهو أمر يصعب تحقيقه حال اعتزل بنهاية الموسم الجاري.

ويعد بوفون أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب إيطاليا بواقع 175 مباراة، ولديه 77 مباراة دون استقبال أهداف، وأكثر مباريات كقائد للمنتخب بالتساوي مع فابيو كانافارو بواقع 79 مباراة.