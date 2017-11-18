مورينيو يرفض الاستسلام في صفقة نجم ريال مدريد

لشبونة/PNN- يرفض البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاستسلام في صفقة التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية أن مورينيو يجهز 80 مليون إسترليني للتعاقد مع الويلزي جاريث بيل، ولديه ثقة كبيرة في قدرته على إعادة اللاعب لمستواه في أفضل فتراته خلال تواجده مع توتنهام الإنجليزي قبل أن ينتقل للملكي في 2013.

وقال مصدر من الشياطين الحمر للصحيفة: “مورينيو يفتخر بقدرته على الحفاظ على لاعبيه من الإصابات المتكررة، والتعامل معهم بالصورة المناسبة لكي يصبحوا في أفضل أحوالهم، ولذلك لم يستسلم في مفاوضات ضم بيل”.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أكد أن إصابة بيل ليست صعبة وأنه قد يكون جاهزا خلال الأسبوع المقبل.

وسبق وصرح مورينيو برغبته في إتمام التعاقد مع بيل أثناء مباراة السوبر الأوروبي في أغسطس الماضي، مؤكدا أنه إذا أراد ريال مدريد بيعه، فسيكون في انتظاره في الجهة المقابلة.

ولم يشارك بيل سوى في 20 مباراة خلال آخر 60 لقاء لعبه النادي الملكي بسبب الإصابة.

المصدر: كووورة.