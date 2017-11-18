مدريد/PNN- صبّت الصحف الإسبانية، الصادرة، صباح اليوم السبت، كل تركيزها على قمة الجولة الـ12، بين ريال وأتلتيكو في ديربي مدريد، المقرر إقامته مساء اليوم على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” معقل الروخيبلانكوس.

وترتكز أهمية مباراة الديربي اليوم على ضرورة عدم التعثر من الجانبين، حيث يمتلك الفريقان نفس عدد النقاط “23” وأي هزيمة جديدة ستبعدهما بشكل كبير عن المنافسة على الليجا، وتجعل برشلونة يغرد بالصدارة بفارق 11 نفطة في حالة فوزه على ليجانيس.

وجاءت الصفحة الأولى لصحيفة “ماركا” بعنوان “لقاء بنفس عواطف المباراة الأولى”، مضيفة: “الديربي يظهر في ملعب واندا ميتروبوليتانو الفخم.. نهائي ولكن في الجولة الـ12”.

وعنونت صحيفة “آس” قائلة “الخطأ ممنوع لكلا الفريقين في أول ديربي على واندا ميتروبوليتانو”.

وتابعت “جريزمان بدون تسجيل أي هدف منذ 52 يومًا، وكريستيانو يدخل الديربي بهدف واحد منذ بداية الليجا”.

وأبرزت الصحيفة تصريحات زين الدين زيدان مدرب المرينجي حول علاقة ثنائي الملكي كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس حيث قال: “لا توجد مشكلة بين راموس ورونالدو، هما من اللاعبين الأذكياء”.

وأشارت إلى تصريحات دييجو سيميوني مدرب الأتلتي التي قال فيها: “ريال مدريد يحصل على مواهب الليجا ولا يمكنا الوصول لما يفعله”.



أما صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية فركزت أيضًا على الديربي وأشارت إلى خوف ريال مدريد من الخسارة وإمكانية توسيع الفارق مع برشلونة لـ 11 نقطة.

وجاء مانشيت الصحيفة بعنوان “20 كيلو مترًا على الليجا” حيث أن نتيجة مباراة الديربي قد تساهم في اقتراب برشلونة من اللقب، حيث يخوض البلوجرانا مباراته أمام ليجانيس على ملعب بوتاركي الذي يبعد عن ملعب واندا بـ 20 كيلو مترًا.

كما أشارت إلى نية إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة الدفع بتوماس فيرمايلن في التشكيلة الأساسية بدلاً من خافيير ماسكيرانو الغائب للإصابة، خوفاً من تعرض جيرارد بيكيه أو صامويل أومتيتي للإيقاف.

أما صحيفة سبورت فجاءت صفحتها الأولى بعنوان “السبت الذي يقرر مصير الليجا”.

فيما نقلت اهتمام فالفيردي بالتعاقد مع جريزمان وقالت “فالفيردي يفتح الباب لضم جريزمان”.



المصدر: كووورة.