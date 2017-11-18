الشرطة: مصرع 3 اشخاص و 141 إصابة في 199 حادث سير الاسبوع الماضي

رام الله/PNN- لقي 3 اشخاص مصرعهم واصيب 141 شخص بجراح في 199 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: أن إدارة شرطة المرور سجلت 199 حادث سير نتج عنها مصرع 3اشخاص واصابة 141 شخص وصفت اصابة شخص منهم بالخطيرة و 17 بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 123 بالبسيطة.

وأشار البيان أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 4970 مركبة وأنزلت عن الشارع 272 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 2227 مخالفة مرورية، وحجزت 176 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 67 مركبة غير قانونية .