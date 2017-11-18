توقعات الابراج اليوم السبت

بيت لحم/PNN- جاءت توقعات الأبراج ، اليوم السبت 18 تشرين الثاني – نوفمبر 2017، مع عالم الفلك إبراهيم حزبون على النحو التالي:

الحمل

الفرصة سانحة للحصول على مبلغ من المال من شراكة أو تعويض أو قرض مصرفي، في المساء إنتبهوا إلى خطواتكم المالية، يفضل ألا تكفل أو تقرض أحدهم أو أن تدخل بشراكة غير مضمونة، يصلكم خبر سار من مسافة بعيدة

الثور

تركزون على مسألة الشراكة مع الطرف الآخر، يمكن تعزيز العلاقة، لا ينصح باتمام خطبة أو زواج، تراجعون في المساء حساباتكم المالية المشتركة لإدخال التعديل المناسب عليها

الجوزاء

يتراكم العمل عندكم، الفرصة سانحة لمن يبحث عن وظيفة، في المساء تزداد الرغبة في التقرب من الطرف الآخر

السرطان

لا يتخلى الحظ عنكم اليوم، ويمكن لغاية ساعات الظهر تجربة لعب ورقة يانصيب، بالإمكان سماع خبر سار يتعلق بإنجاز لأحد الأبناء، انتبهوا في المساء لأكلكم وصحتكم

الاسد

تشغلكم المسائل المنزلية والعائلية، بالإمكان لغاية ساعات الظهر إدخال أي تعديل على المسكن، أو تعزيز العلاقة مع أفراد العائلة، في المساء تشتد رغبتكم في تعزيز العلاقة مع أحبائكم

العذراء

بإمكانكم إجتياز إمتحان أو إجراء مقابلة هامة، تعززون العلاقة مع الإخوة والجيران، تنشطون في السفر والاتصالات والتنقلات لمسافات قصيرة، تفضلون في المساء الأجواء البيتية

الميزان

إنتبهوا إلى صحتكم، تركزون على الناحية المالية، لا تزال الفرصة متاحة للحصول على مبلغ من المال من عمل إضافي أو تستردونه من أحدهم، منكم من يحصل على هدية، في المساء تنشطون في السفر والاتصالات

العقرب

بالإمكان الإقدام على خطوة جديدة لتدعيم مكانتكم الاجتماعية، شعبيتكم في تصاعد خاصة عند أفراد الجنس الآخر، وإنجاز قسم كبير من عملكم، في المساء تركزون على الأمور المالية وإدخال التعديل عليها

القوس

ضعوا سلم أولويات للأعمال الضرورية والعاجلة، تفتحون في ساعة متأخرة من اليوم تفتحون صفحة جديدة وتكونون بأكثر نشاط وحيوية

الجدي

إستغلوا الفرصة وتقربوا من الأصدقاء ويمكن أن ينفذ صديق لكم مطلبا مهما، بالإمكان ممارسة نشاط اجتماعي، اخلدوا في المساء إلى الراحة وإنتبهوا أكثر إلى صحتكم

الدلو

حافظوا على سمعتكم وانجازاتكم في العمل، بإمكانكم التقرب من المسؤولين وتعزيز العلاقة معهم، الفرصة متاحة للذين عن وظيفة، في المساء يمكن الخروج في سهرة

الحوت

تنشطون في السفر والاتصالات والتنقلات، بإمكانكم إجتياز إمتحان أو إجراء مقابلة بنجاح، في المساء تنصب أفكاركم حول العمل ومركزكم الاجتماعي

المصدر: مونت كارلو.