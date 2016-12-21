مجموعة أبوغزاله تطلق مشروع “إيقاعات موسيقية مع اللاجئين” لأطفال مخيم البقعة

عمان/PNN – انطلق مشروع “إيقاعات مع اللاجئين” برعاية سعادة الدكتور طلال أبوغزاله الذي تنفذه مجموعة طلال أبوغزاله بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ويهدف المشروع الذي ينفذه عازف الإيقاع الرئيسي في الأوركسترا الأردنية الوطنية براد برومفيلد، إلى تقديم دورة تدريبية كاملة لشباب وشابات مخيم اللاجئين الفلسطينيين في البقعة في الموسيقى العربية التقليدية كأداة دعم نفسي واجتماعي وفني.

ويدعم الدكتور أبوغزاله بقوة فكرة الموسيقار في جمعية الأوركسترا الوطنية السيد برومفيلد، وذلك لقناعته بالأثر التعليمي الإيجابي للموسيقى ومقدرتها على توحيد الناس رغم اختلافاتهم من خلال التراث الثقافي المشترك، وهو شعار يردده سعادته في كثير من الأحيان “الموسيقى تشفي الروح، مثل الطب للجسد”.

ويأتي هذا المشروع كنتيجة للغاية المشتركة بين كل من مجموعة طلال أبوغزاله وجمعية الأوركسترا الوطنية الأردنية في التمكين الاجتماعي من خلال تعليم الفنون، كما يأتي تحقيقا لهدف الأونروا في توفير تعليم عالي الجودة للأطفال اللاجئين الفلسطينيين.

ويتضمن المشروع تقديم دروس أسبوعية في الفنون، عبر وسيلة تقليدية وهي الطبول والدف العربي، كوسيلة للحد من آثار الصدمات النفسية، وتطوير المهارات الأساسية، والتعبير الفني الإبداعي، وزيادة الوعي الثقافي والتعرف على الموسيقى والإيقاع في بيئة ابداعية مع تطوير مهارات أساسية جديدة للحياة.

وسيقوم فريق من خمسة فنانين بتدريس المنهاج الخاص أسبوعيا، والذي يجمع ما بين الموسيقى والحركة والتاريخ واللغة والتعبير والإبداع.

ويستخدم “إيقاعات مع اللاجئين” التراث الثقافي للتنمية النفسية والاجتماعية، حيث أنه وفقا للدراسات المختلفة، ثبت أن العزف على الطبل يصل إلى الدماغ بأكمله، ويحد من التوتر والقلق ويعزز نظام المناعة ويساعد في السيطرة على الآلام المزمنة، بالإضافة إلى المساعدة في إطلاق المشاعر السلبية والتخفيف من الصدمات النفسية والعاطفية، ويحسن الاتصال مع الذات والآخرين، بشكل جماعي.

يشار إلى أن للمجموعة خطط لتوسيع المشروع ليمتد من مخيم البقعة إلى مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن.