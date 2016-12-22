جوال تطلق حملة “ملايين الجنيهات وأحلى السيارات”

رام الله/PNN – أعلنت شركة جوال، الشركة الفلسطينية الأولى والرائدة في مجال الاتصالات الخلوية والتسويقية عن إطلاقها لحملة “ملايين الجنيهات وأحلى السيارات”حيث يتمكن المشتركيين من الحصول على ملايين الجنيهات المجانية عند التعبئة لاستخدامها في الاتصال على جميع الاتجاهات سواءً مكالمات باتجاه جوال وبالتل وزين أو الشبكات المحلية الأخرى، والرسائل القصيرة المحلية والدولية، وكذلك التجوال المحلي،واستخدام الانترنت، كما ويحصل المشتركين على فرص لدخول السحب على السيارات الخمسة، Mercedes CLA 200، Audi A3، BMW 318i، Chevrolet Malibu، Mazda 6.

وتأتي الحملة استكمالا لبرنامج الجنيه الفلسطيني والذي يعد الأوفر والأكثر مرونة على الإطلاق بتقديمه لباقات أسبوعية وشهرية تمكن المشترك من استخدامها بحرية سواءً للمكالمات أوالرسائل أو لكل الشبكات المحلية والدولية والانترنت والتجوال المحلي.

ومن وجهته أكد مدير دائرة القطاعات لدى الشركة السيد إياس قصص بأن الحملة لجميع مشتركي جوال وجاءت اختتاماً لسنة ال2016 لتكون بمثابة شكر من شركة جوال لمشتركيها وتقديراً لهم على ثقتهم وانضمامهم لعائلتها الكبيرة، كما أنها ختام لباقة من الحملات التي أطلقتها الشركة منذ بداية العام الحالي والتي شملت عدد كبير من الجوائز والسيارات وقدمت آلاف الأرصدة والدقائق المجانية، وهذه الحملة المميزة من حيث التوقيت فهي ختام السنة الحالية وبداية سنة جديدة ومن جهة أخرى جاءت مرتبطة ببرنامج الجنيه الفلسطيني.

وانطلاقا من شعار كل يوم جديد تميزت شركة جوال بأنها السّباقة لتقديم الأفضل وتميزت بالمفاجآت المتواصلة التي تقدمها لمشتركيها ولا ننسى بأن جوال هي الرائدة في رعايتها لكل ماهو جديد الدائمة لفئة الشباب ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية المتنوعة لمساعدتهم مجابهة تحديات العصر والواقع الفلسطيني ضمن الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعشها أبناء شعبنا.