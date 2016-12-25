واللا: ليبرمان امر منسق اعمال حكومة الاحتلال وقف التنسيق مع مسؤولي السلطة

بيت لحم/ ترجمة خاصة PNN- قال موقع واللا العبري ان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي افيغدور ليبرمان اصدر قرارا، اليوم الاحد، لمكتب منسق اعمال حكومة الاحتلال بالاراضي الفلسطينية لوقف كافة اشكال التنسيق واللقاءت المحلية والسياسية مع المسؤولين الفلسطينيين وذلك ردا على قرار الامم المتحدة الذي يدين الاستيطان ويعتبره غير شرعي.

وبحسب الموقع فان منسق اعمال حكومة الاحتلال سيوقف التنسيق لاي لقاءات تتعلق بالقضايا المدنية الخاصة بالمدن والبلديات الفلسطينية بالاضافةوالى عمليات التنسيق مع المسؤولين في السلطة السياسيين.

وقال موقع واللا ان القرار لا يشمل التنسيق الامني حيث اوصت الجهات الامنية الاسرائيلية بضرورة واهمية استمرار التنسيق الامني مع اجهزة الامن الفلسطينية.