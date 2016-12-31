استطلاع راي اسرائيلي: هبوط لنتنياهو وهيرتسوغ وصعود لحزب لابيد وبانيت وليبرمان

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ قالت وسائل الاعلام العبرية ان احتمالية التغيير في القيادة السياسية الاسرائيلية اخذ بالازدياد وفق ما تشير استطلاعات الراي الاسرائيلية التي اجريت في الايام الاخيرة واظهرت وجود خلل اتجاه مستوى دعم القيدادات الاسرائيلية المركزية سواء في الحكومة او المعارضة على حد سواء.

وقال موقع الاخبار الاسرائيلي قضية مركزية ان استطلاعات الراي الاخيرة تشير الى وجود ازمة في مستوى قيادة الائتلاف والمعارضة على حد سواء موضحة ان نتنياهو بدا بفقدان الثقة حتى في اوساط اليمين الاسرائيلي فيما فقد زعيم المعارضة اسحاق هيرتسوغ الدعم والتاييد بالشارع الاسرائيلي الداعم له انطلاقا من شعور الاحباط بسبب فشل زعيم المعارضة الاسرائيلية من احداث تغيير على الساحة السياسية الاسرائيلية.

وبحسب الموقع فقد اظهرت الاستطلاعات ان حزب الليكود بدء بفقدان الاصوات لصالح احزاب يمنية مثل حزبي البيت اليهودي ورئيسة وزير التربية والتعليم نفتالي بانيت و اسرائيل بيتنا الذي يتزعمه وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان حيث اشارت الاستطلاعات ان الليكود سيفقد اكثر من 8 مقاعد لصالح الحزبين.

في المقابل اشار الاستطلاع الذي نشره الموقع الى ان المعسكر الصهيوني خسر بشكل كبير دعم الجمهور اليساري حيث تشير التوقعات الى ان المعسكر الصهويني سيخسر 13 مقعد حال جرت الانتخابات حيث ان اوساط اليسار تتجه لدعم حزب هناك مستقبل الذي يعتبر حزب الوسط الاقرب الى اليسار في الشان الداخلي الاسرائيلي .

وبحسب الاستطلاع فمن المرجح أن يكون حزب لابيد الحزب الأكبر حيث يستمد قوته بشكل حصري تقريبا من الناخبين الذين يشعرون بخيبة أمل من المعسكر الصهيوني مما يشير لامكانية حدوث تغيير في النظام الحزبي لكنه لن يؤدي الى تغيير في النظام السياسي الاسرائيلي حيث تشير التوقعات العامة ان احزاب اليمين ستبقى القوة الاكبر بالكنيست..