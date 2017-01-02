أرسنال يقتنص المركز الثالث

لندن/PNN-ارتقى أرسنال إلى المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إثر فوزه على ضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين مساء الأحد، في الجولة 19 من البطولة.

وأحرز الفرنسي أوليفييه جيرو هدف المباراة الأولى بضربة “عقرب” خلفية على طريقة لاعب مانشستر يونايتد هنريك مخيتاريان، الذي سجل هدفاً مماثلا في مرمى سندرلاند، قبل أن يضيف النيجيري أليكس أيوبي الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وتقدم أرسنال إلى المركز الثالث برصيد 40 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر تشيلسي، ومتقدماً على توتنهام، ومانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، أما كريستال بالاس فبقي في المركز 17 برصيد 16 نقطة.

وفي مباراة أخرى، سحق توتنهام هوتسبير نظيره واتفورد برباعية مقابل هدف وحيد.