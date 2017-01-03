محكمة الاحتلال تثبّت الاعتقال الإداري بحقّ أسرى

رام الله/PNN- صادقت محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر” على أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة عن ما يسمّى بـ”القائد العسكري للمنطقة” بحقّ عدد من الأسرى.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة ثبّتت الأمرين الصادرين لمدة ستة شهور بحقّ الأسيرين: نضال جمال هندية وأحمد عبد الباسط أبو ريا.

ولأربعة شهور بحقّ الأسرى: يوسف محمد أبو لطيفة، حسام خالد تمام، محمد ابراهيم يحيى، إسلام زياد مدني ويوسف أحمد مشارقة.

فيما ثبّتت الأمر الصادر بحقّ الأسير شادي محمد الهريمي لمدّة ثلاثة شهور بشكل جوهري، أي لا يجدّد مرة أخرى.