الشرطة تعقد محاضرة حول مخاطر الاستخدام الخاطئ للإنترنت في الخليل‎

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: ” بأنه وبهدف نشر التوعية والثقافة الامنة من الانترنت والحث على عدم استخدامه بشكل خاطئ , فقد عقدت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة وبالتعاون مع وحدة الجرائم الالكترونية بالمباحث العامة محاضرة بهذا الخصوص لطالبات مدرسة السيدة سارة الثانوية للبنات وحضور 50 طالبة ” .

وتحدث خلال المحاضرة الملازم اول إيهاب الشروف مسؤول وحدة الجرائم الالكترونية عن الانترنت بشكل عام وكيفية تسخيره الانترنت في خدمتنا من خلال التعلم والأبحاث التي من الممكن الحصول عليها والكتب المتوافرة على هذه الشبكة , كما نوه الى ان الاستخدام الخاطئ والغير مسؤول للإنترنت من شأنه ان ينتج عنه مشكلات كبيرة عن طريق التحدث مع الغرباء والدخول الى المواقع المشبوهة ووضع الصور والمعلومات الشخصية على الانترنت دون وضع برامج الحماية من الاختراق والقرصنة مما يؤدي الى الوقوع ضحية الابتزاز والتشهير , مسترشدا بعدد من نشرات التوعية وفلم وثائقي وعدد اخر من القضايا المسجلة لدى الشرطة مع توضيح صعوبة حلها لان الانترنت عالم افتراضي وقد يكون مرتكب الجريمة خارج البلاد .

من جهتهم شكرت مديرة المدرسة والطالبات الشرطة على جهودهم المبذولة في نشر الثقافة والمعرفة التي تهدف الى حماية أبن