الأغا تلتقي اللجنة الاستشارية لوحدات النوع الإجتماعي في القطاع الأمني

رام الله/PNN- التقت وزيرة شؤون المرأة د. هيفاء الأغا، اليوم الاربعاء، بعض من أعضاء اللجنة الاستشارية لوحدات النوع الإجتماعي في الأجهزة الأمنية، لبحث آليات عمل ومتابعة وحدات النوع الاجتماعي في القطاع الأمن، بحضور وكيل الوزارة بسام الخطيب و كادر من الوزارة.

وأشادت الأغا بدور اللجنة الاستشارية في النهوض بمكانة المرأة في المؤسسة الأمنية ودمج النوع الاجتماعي في القطاع الأمني. وأثنت على جهد قادة المؤسسة الأمنية ودعمهم لدور اللجنة، بما يساهم في تطوير آليات عمل وحدات النوع الاجتماعي في السياسات والخطط والبرامج وآليات المتابعة في القطاع الأمني.

وأكدت على الدور الوطني والريادي الذي لعبته المرأة الفلسطينية، ، والذي يستدعي تكاتف الجميع لبلورة المزيد من الإجراءات الفعّالة والسياسيات العاجلة للقضاء على جميع مظاهر العنف الذي تتعرضُ له المرأة، واحترام حياتها وكرامتها ومكانتها، وترسيخ حقوقها الطبيعية غير القابلة للتصرف في المساواة التامة.

وأعرب أعضاء اللجنة عن شكرهم وتطلعهم إلى استمرار دعم الوزارة للجنة الإستشارية لوحدات النوع الإجتماعي في الأجهزة الأمنية، من خلال الأخذ بالتوصيات المنبثقة عن اللجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي، خاصة التعديلات على قانون قوى الأمن وقانون التأمين والمعاشات والضمان الاجتماعي.

ومن جانب أخر اجتمعت الأغا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان “UNFPA” للتشاور في إعداد خطة العمل السنوية للوزارة للعام 2017 وبلورة النشاطات المستقبلية فيها بالتزامن مع مراجعة خطة العام 2016.