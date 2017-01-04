الاحتلال فرض غرامات مالية وصلت لـ(69.000 شيكل) بحقّ أطفال

رام الله/PNN- فرضت محاكم الاحتلال أحكاماً بالسّجن الفعلي وغرامات مالية، وصل مجموعها لـ(69.000 شيكل) بحقّ عدد من الأسرى الأطفال في سجن “عوفر” خلال ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.

ونقل محامي نادي الأسير الفلسطيني عن ممثل الأسرى الأشبال الأسير لؤي المنسي، اليوم الأربعاء، أن عدد الأسرى الأطفال المحكومين خلال شهر ديسمبر بلغ (22) أسيراً، وتراوحت الأحكام بالسّجن الفعلي بين أربعة شهور و(26) شهراً.

وأكّد ممثل الأشبال أن (56) شبلاً ممن اعتقلهم الاحتلال خلال ديسمبر وصلوا لسجن “عوفر”، منهم (15) حالة تعرّضت للضرب خلال عملية الاعتقال، وثلاث تعرّضت للإصابة بالرّصاص.

يشار إلى أن قرابة (300) طفل وقاصر يقبعون في سجني “عوفر” و”مجدو”، وفي مراكز التوقيف والتحقيق وقيد الحبس المنزلي وفي مراكز إسرائيلية يُحتجز فيها الأسرى الجنائيين.