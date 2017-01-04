رئيس الوزراء د. الحمد الله يلبي دعوة الشباب إلى سبسطية

رام الله/pnn- أعلنت حملة #سبسطية_شمس_الحضارات تلبية رئيس مجلس الوزراء د. رامي الحمد الله دعوتها لزيارة بلدة سبسطية التاريخية في ضوء الانتهاكات الاسرائيلية ضد البلدة وخطورة المشروع التهويدي فيها.

ومن المقرر أن تتم الزيارة ظهر السبت المقبل برفقة وزيرة السياحة رولا معايعة، وسيكون باستقبالها بلدية سبسطية وممثلين عن الحملة لمناقشة أوضاع البلدة وسبل دعمها وتطويرها.

وقال زيد الأزهري الناطق باسم الحملة إن الحملة تقدمت بدعوة أيضاً لعقد جلسة لمجلس الوزراء في البلدة كونها الثانية بعد مدينتي القدس والخليل التي تتعرض للتهويد، لاسيما في ضوء الهجوم الاسرائيلي الدائم للبلدة ومنع المواطنين من رفع حتى العلم الفلسطيني فيها، والمشروع الخطير الذي أعلنت عنه جامعة أرئيل المسؤولة عن الحفريات في الضفة وباشراف سلطة الحدائق الاسرائيلية التي أتبعت المنطقة الأثرية في البلدة لها منذ سنوات، ويشمل المشروع تسوير المنطقة الأثرية ومساحتها أكثر من نصف مساحة البلدة ومنع السكان من الوصول إلى منازلهم إلا بتذاكر، عدا عن عمليات الهدم الأخيرة لبعض المنشآت وسرقة الآثار.

وأوضح أن الهدف من زيارة رئيس الوزراء اطلاعه على ابرز المستجدات والمشاكل التي تواجهها البلدة وتقديم مجموعة من المطالب التي من شأنها أن تعزز مكانة سبسطية محليا ودولياً، وتحسين البنية السياحية فيها وتقديم الدعم اللازم من أجل صمود أهلها الذين يقومون بالدفاع عنها والحفاظ على تاريخ البلدة الذي يمتد لأكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة عام من الحضارة.

وأكد زاهي علاوي منسق الحملة أنهم سيستمرون في الدفاع عن البلدة ورفع ملف انتهاكاتها إلى أعلى المستويات الرسمية الفلسطينية، والتنسيق مع المؤسسات الدولية لحمايتها لاسيما المطالبة برفع ملفها للانضمام إلى مواقع التراث العالمي في اليونسكو والذي يعتبر ضرورة ملحة، بهدف حمايتها وجعلها هدفاً للسياحة محلياً ودولياً.