توغل لآليات الاحتلال قرب معبر بيت حانون

وبحسب المصادر المحلية نقلا عن شهود عيان، بأن قوات إسرائيلية وعمال صيانة بحماية من دبابات وآليات الاحتلال توغلت لعشرات الأمتار شمال بلدة بيت حانون، وتحديدا قرب المعبر، في ضوء تحليق مفاجئ للطيران الحربي الإسرائيلي، وطائرات استطلاع في أجواء المنطقة.

يشار إلى أن آليات الاحتلال تتوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين القريبة من الحدود شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.