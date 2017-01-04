محكمة عوفر العسكرية ترفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي

رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن محكمة عوفر العسكرية، أصدرت ظهر اليوم قرارا برفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي ( 59 عاما )، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، حيث عقدت الجلسة بناءا على طلب محامية الاسير للإفراج عنه بكفالة مالية بعد أن انهى حكمه كاملا الشهر الماضي.

وبينت الهيئة أن قرار الرفض جاء من النيابة العسكرية، بحجة ان هناك لجنة تدرس وضعية الأسير البرغوثي، وأنها حتى اللحظة لم تسلم شيء للنيابة، علما بأن الجلسة شهدت تلميحات مبطنة بإرجاع الحكم القديم له.

وأضافت الهيئة “نائل من محرري صفقة شاليط أمضى في سجون الإحتلال 34 عاما، وكان يقضي حكما بالمؤبد و18 عاما، أعيد إعتقاله عام 2014 وحكم عليه بالسجن 30 شهرا، أنهى حكمه في ديسمبر من العام 2016 ، ولم يفرج عنه حتى اليوم، وان جلسة المحكمة التي عقدت اليوم سبقها جلسة بالامس، ولكن النتيجة واحدة وهي القاء الكرة في ملعب اللجنة الخاصة التي تدرس وضعه كما ذكرنا سابقا.

ويعتبر الأسير نائل البرغوثي أكثر من امضى سنوات داخل سجون الإحتلال الإسرائيلي، وكذلك على مستوى العالم، ويستحق أن يطلق عليه عميد أسرى العالم.