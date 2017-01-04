محكمة الاحتلال في القدس تصدر حكمها بحق القاصرين فراح والزعتري

القدس/PNN-قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في القدس، أصدرت حكمها بحق الطفلين القاصرين شادي فراح (13 عاما)، وأحمد الزعتري (13 عاما) من القدس، بالسجن الفعلي لمدة عامين.

وأوضح محامي الهيئة أن قرار المحكمة الذي صدر اليوم لا يشمل الفترة الماضية التي أمضياها وهي عام كامل، حيث اعتقلا في تشرين الثاني من عام 2015، واحتساب الحكم يبدأ من تاريخ 29/11/2016، وهذا يعني بأن الحكم الفعلي لشادي وأحمد يكون ثلاث سنوات وليس سنتين.

وبين أن الحكم جاء نتيجة صفقة مع النيابة، التي هددت بشكل علني أنه إن لم يتم القبول بها، سيتم إرجاء المحكمة إلى موعد آخر، وسيكون عرض العامين لا وجود له، وقد يكون هناك حكم آخر، ما دفع عائلتي الطفلين للموافقة على الحكم.

وكان الاحتلال الإسرائيلي اعتقل شادي وأحمد بزعم نيتهما تنفيذ عملية طعن بالقدس، ووضعهما فيما يسمى مؤسسة اجتماعية في منطقة طمرة داخل أراضي الـ48، بظروف اعتقالية صعبة، حيث كانا يحتجزان مع مدمني الكحول والمخدرات، ما دفع أسرهما المطالبة بنقلهما الى السجون الفعلية ووضعهما مع الأسرى، ولكن دون جدوى.