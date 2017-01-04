أبوغزاله يترأس المؤتمر السنوي الثاني للبرمجيات مفتوحة المصدر

بيروت /PNN– ترأس سعادة الدكتور طلال أبوغزاله المؤتمر السنوي الثاني للبرمجيات مفتوحة المصدر، وذلك في إطار مشروع البرمجيات المفتوحة الذي يدعمه الاتحاد الاوروبي – تمبوس القائم على تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات والشركات، من أجل بناء مجتمعات برمجيات مفتوحة المصدر، تجدد التعليم والابتكار الفني.

وعقد المؤتمر في مقر الجامعة اللبنانية حضره رئيس الجامعة، سعادة الدكتور فؤاد أيوب وممثلو الجامعات المشاركة في المشروع في لبنان والأردن وألمانيا وأسبانيا وبريطانيا.

وبين سعادة الدكتور طلال أبوغزاله بأن المؤتمر ينعقد بالتزامن مع مؤتمري البنى التحتية والجودة في التعليم، والذي يهدف إلى تعزيز الحوار بين المشاركين من خبراء وباحثين وصانعي قرار،وذلك بهدف التعاون في تبني تطبيقات البرمجيات مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى تعزيز استخدام البرمجيات والتطبيقات ذات الرخص منخفضة الثمن، والعمل على توفير التطبيقات العملية والبحثية التي تستند في أساسها على القضايا المهمة كالطاقة والبيئة وغيرها.

وفي السياق ذاته أوضح سعادة الدكتور فؤاد أيوب رئيس الجامعة “أنه لا بد من تظافر الجهود ودعم التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص والعمل على زيادة التعاون البحثي والتعليم المهني وتطوير المشاريع المستدامة نحو البرمجيات المفتوحة وتفعيل تطبيقاتها في كافة المناحي العملية”.

وعلى هامش المؤتمر عقد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله اجتماعا مع رئيس الجامعة اللبنانية، تم خلاله بحث عدة مجالات منها إنشاء مركز طلال أبوغزاله المعرفي في الجامعة اللبنانية وتوفير مصادر تمويلية لدعم تطوير المشروعات المتعلقة بتطوير المجمعات التعليمية في المناطق الريفية في لبنان، لدعم الشباب بالتعليم الجيد وبناء القدرات، بالإضافة الى التعاون في التعليم المهني والملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع من خلال شركة طلال أبوغزاله للملكية الفكرية.

كما تم التباحث بتأسيس المجمع العربي للبرمجيات مفتوحة المصدر، و الاعتماد على الجامعة اللبنانية لتقوم بدور فعال في لجنة الشبكة اللبنانية للتعليم والبحث، وربط الجامعة بشبكات البحث والتعليم العربية والاوروبية، وذلك في إطار مشروع الربط الأورومتوسطي الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي بنسبة 60%، حيث يجري حالياً توفير الربط المتخصص للبحث والتعليم مع الجامعة الأمريكية في بيروت وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إنشاء بنية تحتية لبنانية متخصصة عالية السرعة، تربط كافة الجامعات في لبنان ببنى البحث والتعليم التحتية الإلكترونية في المنطقة العربية ، وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويجري حاليا إعداد مذكرة تفاهم بين الجامعة اللبنانية ومؤسسة طلال أبوغزاله لتعزيز التعاون من أجل تطوير وتعليم مهني، بالإضافة إلى تقديم خبرتها في الملكية الفكرية في مجال العلامات التجارية، وحقوق النشر والتأليف، وبراءات الاختراع إلى جانب التعاون في طرح برامج دكتوراه في إدارة الأعمال في كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال في الأردن.

وعقدت على هامش المؤتمر ورش عمل متخصصة في البرمجيات العملية المفتوحة، والتطبيقات المحمولة والبرمجة المتوازية، حضرها عدد من طلبة الجامعة اللبنانية والجامعات اللبنانية الاخرى، كما شهد المؤتمر اجتماعي أعضاء مشروع البرمجيات المفتوحة ومشروع الربط الأورومتوسطي بالإضافة إلى مشاركة المفوضية الأوروبية بهدف التعزيز التعاون البحثي على مستوى المنطقة.

وأوصى المؤتمر باعتماد مشروع البرامج المفتوحة للمرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء القدرات والكفاءات المحلية في البرمجيات والتطبيقات المفتوحة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والشركات المتخصصة نحو تطوير التكامل العملي في تطبيق البرمجيات المفتوحة في كافة المجالات.

كما دعا إلى توفير المصادر الحوسبية والبحثية والتعليمية في المؤسسات التعليمية، ونشرها والاستفادة منها، والبناء على نجاح مشروع البرمجيات المفتوحة وغيرها من المشاريع التي تمولها المفوضية الاوروبية، في مجال تطوير التعاون والتنسيق بين الخبراء العرب والأوروبيين، والعمل على تعزيز التعاون والبحوث العلمية المشتركة التي تقوم على استخدام البرمجيات والتطبيقات المفتوحة، وتشجيع المؤسسات البحثية لدعم التنمية فيها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والتعاون في مجال البحوث وبناء القدرات وتطوير الكفاءات الإبداعية في هذا المجال.

لمحة عن المشروع: بدعم من المفوضية الاوروبية – تمبوس – يشارك عدد من الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص في لبنان والأردن والمانيا وإسبانيا وبريطانيا في تطوير برامج الحاسوب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجامعات المشاركة اللبنانية، والسيدة لويزة والالمانية الاردنية واليرموك، للمساهمة في تعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة ومجتمعاتها حيث تقوم مجموعة طلال أبوغزاله بدور الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير البرمجيات المفتوحة