مصطفى البرغوثي: قرار محكمة الاحتلال ضد قاتل الشهيد الشريف عنصري

رام الله/PNN-قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن قرار محكمة الاحتلال بادانة قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف بتهمة القتل غير العمد عنصري ويعبر عن قوانين اسرائيل العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

واضاف البرغوثي، أن الادعاء بان الجندي الاسرائيلي قام بقتل الشهيد الشريف عن غير عمد هي محاولة لاعطائه حكما مخففا ويعبر عن ان هناك قوانين خاصة بالقضايا التي تتعلق بالفلسطينيين واخرى لليهود مما يرسخ نظام الفصل العنصري الذي تفرضه اسرائيل على الشعب الفلسطيني.

واشار البرغوثي، ان عملية اطلاق النار على الشهيد الشريف حدثت امام الكاميرات ووثقت الكامل وامام أعين طواقم الاسعاف وهو مصاب وملقى على الارض وفاقد للوعي و عاجز عن الحركة، وبدلا من تقديم الاسعاف له قام الجندي باطلاق النار على رأسه ومن مسافة صفر مما ادى الى استشهاده على الفور.و ما يزيد الطين بله ويتطلب مضاعفة العقوبة و ليس تخفيفها أن القاتل هو ممرض مسعف كان من واجبه اسعاف الجريح و ليس الاجهاز عليه.

واكد البرغوثي، على ان قرار المحكمة هو بمثابة ضوء أخضر للجنود لكي يقوموا بعمليات اعدام ميدانية كما يحدث على الحواجز والطرقات ضد المواطنيين الفلسطينيين، ويؤكد على ان سياسة الافلات من العقاب تتم بدعم الحكومة الاسرائيلية المتطرفة واجهزتها القضائية.

واوضح البرغوثي، أن ادعاء اسرائيل بانها دولة ديمقراطية باطل ولا أساس له بل هو أكذوبة حاولت تمريرها على العالم منذ أكثر من 65 عاما من الاحتلال والقمع والاضطهاد ضد