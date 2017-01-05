جيش الاحتلال يُطور ساعة “ذكية” لإنقاذ جنوده الجرحى بالميدان

بيت لحم/PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يعمل على تطوير ساعة تكنولوجية “ذكية” ستساعد في إنقاذ جنوده الجرحى بميدان المعارك.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال “أفيخاي أدرعي” في بيان أن جيش الاحتلال يعمل هذه الأيام على تطوير ساعة تكنولوجية ذكية تستطيع إعطاء صورة عامّة عن حالة الجنود المصابين بالميدان”.

وأوضح أدرعي أن هذه الساعة ستعمل على فحص درجة حرارة الجسم والنبض ونسبة الأكسجين في الدم بواسطة أجهزة استشعار، وترسلها للطواقم الطبية لتقوم بدورها.

وأشار إلى أن الجيش يحاول من خلال هذا التطور التكنولوجي، أن يقدم علاج طبي دقيق وسريع للجنود المصابين بالميدان، دون مزيد من التفاصيل عن آلية عمل الساعة التي سيستخدمها الجنود، ومتى سيتم اعتمادها.

غير أن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إنه من المتوقع أن يتم إدخال هذه الخدمة إلى جيش الاحتلال خلال السنوات الثلاث المقبلة.