الحمد الله: تمكين وتعزيز المنتج الوطني من أولويات عمل الحكومة

رام الله/PNN- أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله أن تمكين وتعزيز المنتج الوطني من أولويات عمل الحكومة، وأنها تسعى للنهوض بهذا القطاع، بما يساهم في تحسين جودة المنتجات المحلية، وجعلها منافسة للمنتجات الأخرى، لا سيما على الصعيد الدولي.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس في مكتبه برام الله، رؤساء جمعية حماية المستهلك في المحافظات، بحضور وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، ورئيس الاتحاد العام للصناعات بسام ولويل، حيث اطلع على أهم الانجازات والعوائق التي تواجه عمل الجمعية بالإضافة إلى أهم البرامج التي تعمل عليها.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية المبادرات التوعوية التي تدعم المنتج الوطني خاصة في المدارس والجامعات والمعاهد، مشيرا إلى ضرورة التعاون والتكامل بين كافة الأطراف.

وثمن الحمد الله دور جمعية حماية المستهلك والضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد والقطاع الخاص، في تمكين المنتج الوطني والرقابة على الأسواق لا سيما من البضائع المهربة خاصة بضائع المستوطنات.