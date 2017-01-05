مركز شؤون المرأة والأسرة يطلق مشروع الحاسوب في خدمة الأسرة

نابلس/PNN-انطلقت في مركز شؤون المرأة والأسرة بنابلس دورة الحاسوب في خدمة الأسرة والذي يستهدف الامهات وربات البيوت عبر تعليمهن طرق وأساليب استخدام الحاسوب والانترنت والتعامل مع وسائل التكنلوجيا الحديثة.

وقالت سمية الصفدي مديرة المركز ان مختبرا للحاسوب تم تجهيزه مؤخرا من قبل مؤسسة ميرسي كوربس والذي يشمل 15 جهاز حاسوب إضافة إلى لابتوب وطابعة وشاشة عرض.

وأكدت أن الدورة تعد خطوة عملية في الاتجاه الصحيح لمواكبة التطورات التكنولوجية ومعرفة استخدام الحاسوب وتطبيقاته في الحياة العملية والعلمية كون استخدامه أضحى متطلب لكل أفراد الأسرة بما فيها الأمهات وربات البيوت.

ونوهت الصفدي ان المشروع يستهدف العديد من الشرائح المجتمعية ومنها الفئات الشابة من كلا الجنسين مع التركيز على الفتيات وربات البيوت والنساء العاملات وطلاب الجامعات وطلبة المدارس.

من جانبها قالت ماسة عبد الحليم مدربة مشروع الحاسوب في خدمة الاسرة أن عدد المنخرطات بالمشروع 13 مشاركة ومدة الدورة أسبوعان مكثفات وسوف تتلقى المشاركات تدريبات عملية في الويندز والميكروسوفت والانترنت والطباعة.

وقالت إحدى المشاركات أن الدورة مهمة جدا كون أنجالها ينفذون واجباتهم المدرسية على الحاسوب وهي بحاجة لمعرفة كل ما يتعلق به حتى تقدر على مساعدتهم خاصة في المواد التكنلوجية.