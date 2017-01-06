الارتباط العسكري يفتح طريق مخيم الجلزون ومدخل بلدة عابود في محافظة رام الله

رام الله/PNN-بعد جهود حثيثة واتصالات مستمرة تمكن الارتباط العسكري الفلسطيني صباح اليوم الجمعة، من إعادة فتح مقطع الطريق الرئيس رام الله – نابلس قرب مخيم الجلزون، وفتح مدخل بلدة عابود غربي رام الله.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت الطريق ومدخل عابود بالمكعبات الاسمنتية بحجج وُصفتْ “بالأمنية”،.

وأكد قائد جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني اللواء الركن جهاد جيوسي على أن طواقم الجهاز حاضرة دائما بالميدان لخدمة الوطن وتلبية نداءات المواطنين على مدار الساعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمود عباس للمؤسسة الأمنية بالعمل المستمر للدفاع عن المواطنين وحمايتهم وبذل أقصى الجهود لحفظ أمن وأمان الوطن والمواطنين.