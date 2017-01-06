إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

رام الله/PNN – أصيب مواطنون ومتضامنون أجانب بالاختناق، بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية نعلين، غرب رام الله، السلمية الأسبوعية، المناهضة لجدار الضم والتوسع العنصري، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية إن مسيرة اليوم حملت شعارات التضامن مع ابن القرية عبد الله أسعد عميرة، الذي مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله الإداري للمرة الثالثة على التوالي، حيث شارك فيها متضامنون إسرائيليون وأجانب.

وأضافت المصادر ان المتظاهرين نجحوا في الوصول للأراضي المصادرة، وأشعلوا الإطارات، قبل أن تهاجمهم قوات الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.