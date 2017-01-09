قلقيلية : الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي

قلقيلية/ PNN- ترأس اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه ، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور أعضاء المجلس.

وثمن المحافظ الجهود التي تبذلها المؤسسات للرقي بالخدمة التي تقدمها للمواطنين، داعيا إلى المزيد من العطاء والجهد للنهوض بواقع مؤسساتنا، مشيرا إلى أن العام 2017 يمثل نقلة نوعية في المؤسسة الفلسطينية وبالتالي يجب أن نرتقي بالأداء ليتواءم ذلك مع بناء مؤسسات الدولة المستقلة.

وأكد المحافظ ان محافظة قلقيلية وما تعانيه جراء الاحتلال ومعيقاته المتمثلة بالجدار والاستيطان والإجراءات اليومية بحق المواطنين تحتاج الى وقفة جادة من الجميع خاصة المؤسسة الرسمية لتعزيز صمود المواطنين ودعم مقومات هذا الصمود، مضيفا ان والهجمة الشرسة على أراضي المحافظة وتكثيف المشاريع الاستيطانية خاصة الشارع الالتفافي في قرية النبي الياس والمنطقة الصناعية بين قريتي مسحة وعزون عتمة وعمليات التوسع الاستيطانية في كافة أرجاء المحافظة تحتاج الى وقفة جادة من الجميع والتاكيد على المقاومة الشعبية السلمية كخيار استراتيجي لثني الاحتلال عن مخططاته التوسعية.

وتطرق المحافظ إلى الواقع السياسي والانتصارات الفلسطينية في اليونسكو ومجلس الأمن والأمم المتحدة، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن المتعلق بالاستيطان والذي أنصف الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا القرار ومن خلال متابعته سيعمل على وقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات، مشددا على ضرورة الالتفاف حول القيادة الفلسطينية والرقي بالأداء لانتزاع حقنا بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وناقش المجلس جدول أعماله والقضايا المدرجة عليه أهمها إعداد الخطة السنوية للعام 2017 وتحديد احتياجات المديريات، ومناقشة المشاريع التي تم انجازها عام 2016 والمشاريع التي لم تنجز لوضع أولوية لها للعام الحالي.

وناقش الحضور عدة قضايا تتعلق بأداء المؤسسات خلال العام المنصرم والتطلعات للعام الجديد من خلال رؤيا مشتركة وخطة تضمن توسيع مشاركة كافة المؤسسات.