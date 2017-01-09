“الوقائي” يضبط سولارا مهربا وأدوية زراعية منتهية الصلاحية شمال أريحا

أريحا/PNN – ضبط جهاز الأمن الوقائي في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الإثنين، أدوية زراعية منتهية الصلاحية ومهربة، وسولارا مهربا، في قرية الجفتلك شمال المحافظة.

وذكر بيان لدائرة الإعلام في جهاز الأمن الوقائي، أن الجهاز داهم مخزنين في قرية الجفتلك وعثر داخلهما على كميات كبيرة من الأدوية الزراعية منتهية الصلاحية والمهربة، مشيرا إلى أنه جرى التحرز على الكمية المضبوطة وتسليمها إلى مهندس وزارة الزراعة في المنطقة.

وأضاف البيان أن الجهاز ضبط، كذلك، ستة آلاف لتر من السولار المهرب في القرية ذاتها.

وأفاد مدير دائرة هيئة البترول في جهاز الأمن الوقائي، المقدم موسى تيم، بأنه تم ضبط الكمية والتحرز عليها وتسليمها لهيئة البترول في وزارة المالية.