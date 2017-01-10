الصحة تطلق حملة لمراقبة المطاعم ومحلات الاغذية الجاهزة

غزة/ PNN- انطلقت صباح يوم الاحد الموافق 8يناير 20177 حملة مراقبة المطاعم ومحلات بيع الاكل الجاهزة في مدينة غزة .

واكد الوكيل المساعد د. فؤاد العيسوي ان فرق مراقبة الاغذية في مدينة غزة بدأت مراقبة المطاعم والفنادق ومحلات الاغذية والوقوف بشكل على سير العمل في هذه المطاعم ومتابعة جودة الاطعمة المقدمة للجمهور .

واشار الى ان هذه الحملة جزء من العمل اليومي وعلى مدار الساعة لفرق مراقبة الاغذية في قطاع غزة ، وشدد على ضرورة تقديم التوجيهات والنصائح الصحية للمطاعم والعمل بها وفق الشروط السلامة .

ومن جهته قال المهندس طارق الصوراني رئيس قسم مراقبة الأغذية في محافظة غزة الى ان هذه الحملة تأتي للتأكد على نظافة ونوعية الاطعمه بالاضافة الى طرق تخزين وحفظ الاطعمة .

بالاضافة الى التأكد من شروط النظافة المكان وسلامة اجهزة التبريد والاغذية المبردة أي التأكد من سلامة وطريقة حفظ المواد الغذائية وايضا سلامة وصحة العاملين ونظافة ملابسهم والتزانهم بقواعد الصحة العامة .