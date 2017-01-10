ضراغمة ل PNN: الاحتلال يدمر خط مياه في الأغوار يستفيد منه 36 عائلة

الأغوار/ PNN – دمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خط مياه، يستفيد منه 36 عائلة في منطقتي الرأس الأحمر، والحديدية.

وقال رئيس مجلس مشاريع منطقة المالح والمضارب البدوية في الأغوار عارف ضراغمة لــ PNN:” إن جرافات الاحتلال دمرت خط مياه بلاستيكي، يمتد من قرية عاطوف، ويستفيد منه 22 عائلة في الرأس الأحمر، و14 في الحديدية” .

وأضاف: ” أن هذا الخط قدم من المؤسسات المانحة من أجل إيصال المياه لأهالي هذه المناطق التي ينعدم فيها مصادر المياه” .

يشار إلى أن تلك القوات دمرت العام الماضي خطوط مياه في مناطق متفرقة من الأغوار.