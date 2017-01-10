طواقم الدفاع المدني تخلي منزل في يعبد بعد اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز عليه 2 ساعتين مضت محليات 75 زيارة إقـــرا أيـضـا ... أطفال روضة الجيل الجديد يسلمون المحافظ رمضان رسالة شكر تقديرا لجهوده في تنظيم المدينة 17 دقيقة مضت الشركة العمرانية مجموعة احجار القدس تقدم مجسم مار شيربل المصنوع من احجار القدس هدية لكنيسته ببيت لحم 1 ساعة مضت جنين/ PNN- طواقم الدفاع المدني اخلت اليوم لاثلاثاء، 3 اطفال وسيدتين من منزلهم في يعبد بعد اطلاق جيش الاحتلال عدد كبير من قنابل الغاز على المنزل، وتم تسليمهم لسيارات الاسعاف. يتبع… 2017-01-10 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest