طواقم الدفاع المدني تخلي منزل في يعبد بعد اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز عليه

جنين/ PNN- طواقم الدفاع المدني اخلت اليوم لاثلاثاء، 3 اطفال وسيدتين من منزلهم في يعبد بعد اطلاق جيش الاحتلال عدد كبير من قنابل الغاز على المنزل، وتم تسليمهم لسيارات الاسعاف.

يتبع…