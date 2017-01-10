طواقم الدفاع المدني تخلي منزل في يعبد بعد اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز عليه

‏2 ساعتين مضت محليات 75 زيارة

جنين/ PNN-  طواقم الدفاع المدني اخلت اليوم لاثلاثاء، 3 اطفال وسيدتين من منزلهم في يعبد بعد اطلاق جيش الاحتلال عدد كبير من قنابل الغاز على المنزل، وتم تسليمهم لسيارات الاسعاف.

يتبع…

Print Friendly
جميع الحقوق محفوظة لشبكة فلسطين الأخبارية © 2015