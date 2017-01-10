الاحتلال يهدم اسطبلا ويوزع أوامر هدم لمنازل في محيط منزل منفذ عملية القدس

القدس/ PNN- هدمت آليات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، اسطبلا لتربية الخيول، في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، في حين وزعت طواقم بلدية الاحتلال إخطارات هدم لمنازل المواطنين بمحيط منزل عائلة منفذ عملية دهس الجنود قبل أيام، الشهيد فادي قنبر؛ والتي أسفرت عن مقتل 4 جنود، وإصابة 15 آخرين بجروح؛ بحجة البناء دون ترخيص.

ووصف المواطنون ما يجري في حيّ “جبل المكبر” “بأنها خطوات انتقامية”، عقب العملية، بدأتها بفرض حصار عسكري عليه، وإغلاق مدخله الرئيسي بمكعبات اسمنتية، بالإضافة الى حملات دهم متتالية لمنازل المواطنين، واعتقال المزيد من أبنائهم؛ كان آخرها فجر اليوم باعتقال ثلاثة أطفال، فضلا عن اعتلاء أسطح العديد من منازل المواطنين للتنكيل بهم.

الى ذلك، استمرت المواجهات في عدة محاور في جبل المكبر أطلق خلالها جنود الاحتلال عشرات قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع على منازل المواطنين بشكل متعمد، لإيقاع أكبر عدد من إصابات الاختناق الشديدة، خاصة بين المرضى، وكبار السن، والأطفال.

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